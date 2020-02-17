الأهلي يتغلب بصعوبة على استقلال طهران

حقق الأهلي السعودي فوزاً صعباً على ضيفه استقلال طهران الإيراني بهدفين لهدف لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

تقدم صاحب الأرض بالهدف الأول في الدقيقة 17 عن طريق سلمان المؤشر من ركلة جزاء.

وعادل الضيوف بعد 5 دقائق عبر أمير آرسلان مطهري.

ومن جملة ثلاثية، سجل المؤشر الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 29، بعد عرضية أرضية من الجهة اليسرى، أرسلها عبد الرحمن غريب.

وأهدر فوريا جفوري ركلة جزاء لاستقلال طهران في الدقيقة 41، بعد نجاح ياسر الميسليم حارس الأهلي في التصدي لها.

ولم يشهد الشوط الثاني فرصاً خطيرة، حيث حاول استقلال طهران تعديل النتيجة، في ظل محاولات أخرى من الأهلي لتعزيز التقدم.

وسجل أمير مطهري هدفاً للضيوف في الدقيقة 88، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

بهذا الانتصار، رفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، متساوياً مع الوحدة الإماراتي صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد استقلال طهران عند نقطة واحدة في المركز الثالث.