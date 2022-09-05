الأهلي يتفوق على الخلود 1-0 في دوري يلو السعودي

تمكن أهلي جدة (الأهلي) من تحقيق الفوز الأول في دوري يلو السعودي للدرجة الأولى اليوم الاثنين على حساب ضيفه الخلود بهدفٍ نظيف في اللقاء الذي أقيم بينهما على أرضية ملعب الجوهرة المشعة لحساب الجولة الثالثة من البطولة.

ويدين الراقي بهذا الانتصار المعنوي المهم للمهاجم الجمايكي لويس غرابان الذي سجل الهدف الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 51.

وأكمل الفريق الضيف المواجهة بـ 9 لاعبين بسبب طرد خميس حسين المعواني وآلان أكونو في الدقيقة 73.

الأهلي يرتقي إلى المركز السابع

بهذا الفوز، رفع الامبراطور رصيده إلى 4 نقاط نقلته إلى المركز السابع على سلم الترتيب العام.

فيما بقي رصيد الخلود ثابتاً عند 6 نقاط ليحتل بدوره المركز الخامس.