الأهلي يتوج رسميًا بلقب الدوري المصري للمرة الـ43 في تاريخه

فاز نادي الأهلي بلقب الدوري المصري موسم 2022-2023 للمرة الـ43 في تاريخه، ليعزز بهذا التتويج رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، حيث يليه الزمالك بـ14 لقب، ثم الإسماعيلي بـ3 ألقاب.

وحسم المارد الأحمر اللقب لصالحه بعد تصدره ترتيب الدوري المصري برصيد 75 نقطة، وخسارة بيراميدز من نادي سيراميكا كليوباترا 2-1 في الجولة 33 قبل الأخيرة في المسابقة.

الأهلي بطل الدوري المصري للمرة 43 في تاريخه

استطاع نادي القلعة الحمراء من حسم اللقب رسميًا في الجولة ما قبل الأخيرة من الدوري المصري الممتاز بعد أن ابتعد بالصدارة بفارق 8 نقاط عن نادي بيراميدز الذي توقف رصيده عند 67 نقطة مع تبقي مباراة له فقط.

واحتفل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتتويج، وذلك من خلال إعلان حساب النادي الأهلي على موقع "تويتر" عن الفوز رسميًا باللقب مرفقًا صورة لللاعبين والمدرب ومعلقًا عليها: "ليلة عودة الدوري إلى بيته..الأهلي بطل الدوري المصري موسم 2022-2023 للمرة الثالثة والأربعين".

تويتر النادي الأهلي AlAhly@

يشار إلى أن نادي الأهلي تبقى أمامه 5 مباريات في الدوري المصري هذا الموسم ومعظمها مؤجل من جولات سابقة، وأبرز هذه اللقاءات يوم غد الخميس حينما يواجه نادي الزمالك على أرضية ملعب "استاد القاهرة".