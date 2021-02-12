الأهلي يحقق رقماً قياسياً جديداً في كأس العالم لللأندية

توج الأهلي المصري ببرونزية كأس العالم للأندية، بعد تغلبه على بالميراس بطل أميركا الجنوبية بنتيجة 3-2.

وبعد الظهور السادس لبطل إفريقيا التاريخي، بات الأهلي أكثر فرق العالم ظهوراً في مونديال الأندية، وأكثر فرق العالم خوضاً للمباريات في مونديال الأندية.

وخاض الأهلي 15 مواجهة على مدى مشاركاته المختلفة بالتساوي مع أوكلاند سيتي بطل نيوزيلاندا، ويأتي في المركز الثاني ريال مدريد بطل إسبانيا، الذي خاض 12 مباراة.

ونجح الأهلي خلال مشاركاته بالمونديال في تحقيق 5 انتصارات ليصبح أكثر فريق إفريقي تحقيقاً للفوز، وفي المركز الثالث على مستوى العالم بعد ريال مدريد صاحب 10 انتصارات وبرشلونة الإسباني برصيد 7 انتصارات، ومن خلفهما الأهلي برصيد 5 انتصارات.

وحقق الأهلي الفوز على بالميراس بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، وشهدت المواجهة تألق الحارس محمد الشناوي الذي تصدى لركلتي ترجيح.