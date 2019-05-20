الأهلي يخطف بطاقة التأهل على حساب باختاكور

رفض الأهلي السعودي الخروج من دور مجموعات دوري أبطال آسيا، وتغلب على ضيفه باختاكور الأوزبكي بهدفين لهدف ليخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 في المباراة الأخيرة من دور المجموعات.

وضرب الأهلي بالتالي موعداً مع مواطنه الهلال في ثمن نهائي البطولة، بعد احتلاله المركز الثاني، في المجموعة الرابعة.

سيطر الأهلي على مجريات المباراة، منذ بدايتها، وسط تراجع من الضيوف، دون خطورة حقيقية على أي من المرميين.

وفي الدقيقة 28 ظهرت أولى الهجمات الخطرة، وكانت من نصيب عبد الفتاح عسيري، بعدما دخل على منطقة الجزاء من الجانب الأيمن وسدد، لكن القائم أبعد الكرة.

وفي الدقيقة 64 تألق محمد العويس، حارس الأهلي وحافظ على نظافة مرماه بعد تصديه لتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وبعد خمس دقائق، رد عمر السومة على هجمة الضيوف، بالهدف الأول بعد عرضية من دجانيني قابلها المهاجم السوري برأسه في الشباك.

وفي الدقيقة 77، كاد كوجاك أن يعادل النتيجة لباختاكور بتسديدة قوية، لكن كرته تمر بجوار القائم الأيسر.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقتين، سجل إيغور سيرجيف هدف التعادل للضيوف، بعد انطلاقة من كوجاك ثم تمريرة لسيرجيف الذي وضعها بدوره في الشباك.

وكادت المباراة أن تنتهي لصالح باختاكور، حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما أشعل عبد الرحمن غريب الأجواء بهدف تقدم الراقي من جديد بتصويبة قوية من الجانب الأيمن سكنت الشباك.

ورفع الأهلي رصيده بهذا الانتصار إلى 9 نقاط في المركز الثاني خلف السد القطري المتصدر، فيما تجمد رصيد باختاكور عند 8 نقاط في المركز الثالث.