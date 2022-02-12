الأهلي يسحق الهلال برباعية ويحتل المركز الثالث في مونديال الأندية

ظفر الأهلي المصري بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2021 بعد فوزه على جاره الهلال السعودي برباعيةٍ نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة اليوم السبت.

وجاءت أهداف البطل الإفريقي عن طريق كلٍ من ياسر إبراهيم (هدفان) وأحمد عبد القادر وعمرو السولية في الدقائق 8 و 17 و 40 و 64 على التوالي.

وتعرضت صفوف الزعيم لحالتي طرد لماتيو بيريرا ومحمد إبراهيم كنو في الدقيقتين 14 و 28 على الترتيب.

واحتل الأهلي بالتالي المركز الثالث تلاه الهلال رابعاً.

يذكر أن مونتيري المكسيكي احتل المركز الخامس بعد فوزه على الجزيرة الإماراتي صاحب الضيافة بهدفٍ نظيف يوم الأربعاء المنصرم.