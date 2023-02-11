الأهلي يسقط أمام فلامنجو ويرضى بالمركز الرابع في مونديال الأندية

سقط الأهلي المصري أمام فلامنجو البرازيلي بنتيجة 2-4 مساء السبت في مباراة تحديد المركز الثالث التي جمعتهما في بطولة كأس العالم للأندية (مونديال الأندية) على أرضية ملعب طنجة في المغرب.

جاءت أهداف الفريق البرازيلي عن طريق غابرييل باربوسا (هدفان من ركلتي جزاء في الدقيقتين 11 و 84، وبيدرو غيليرمي (هدفان في الدقيقتين 77 و 90+1).

أما هدفا الفريق المصري فسجلهما أحمد عبد القادر في الدقيقتين 38 و 60.

وأكمل المصريون المواجهة بنقص عددي منذ الدقيقة 69 إثر طرد خالد عبد الفتاح، ليستغل بطل ليبيرتادوريس الفرصة ويقلب النتيجة لمصلحته منتزعاً المركز الثالث في البطولة من خصمه.

يذكر أن النهائي سيجمع ريال مدريد الإسباني بالهلال السعودي في وقت لاحق من يوم السبت.