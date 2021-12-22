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الأهلي يظفر بكأس السوبر الإفريقي على حساب الرجاء

منشور 22 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 07:10
الأهلي يظفر باللقب
الأهلي يظفر باللقب

ظفر الأهلي المصري بلقب كأس السوبر الإفريقي بعد فوزه على نظيره الرجاء الرياضي المغربي بركلات الترجيح 6-5 ليلة الأربعاء بعد انتهاء الزمن الأصلي بينهما بالتعادل بهدف لمثله.

وأقيمت المباراة على ملعب أحمد بن علي المونديالي بالريان في قطر.

تقدم المغاربة أولاً في الدقيقة 13 عن طريق حميد أحداد، لكن المصريين أدركوا التعادل في اللحظات الأخيرة من المواجهة عن طريق طاهر محمد طاهر (90).

واحتكم الطرفان لركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق الأهلي ومدربه بيتسو موسيماني بعدما أهدر المدافع المغربي الشاب عبد الإله مدكور الركلة السادسة للرجاء بتصويبة عالية فوق المرمى.

يذكر أن هذا اللقب الثامن للأهلي في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

كلمات دالة:الأهلي المصريالرجاء الرياضيكأس السوبر الإفريقي

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