الأهلي يكتسح كايزر تشيفز ويفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 10

ظفر الأهلي المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه بعد سحقه غريمه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية دون رد على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء بالمغرب.

جاءت الأهداف جميعها في الشوط الثاني عبر كلٍ من محمد شريف (53)، ومحمد مجدي أفشة (64)، وعمرو السولية (74) ليفوز الفريق الذي يدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني باللقب.

الأهلي يستفيد من طرد ماشيان

واستفاد الفريق المصري من طرد هابي ماشيان مدافع كايزر تشيفز في الدقيقة 45+2 بعد تدخل قوي على أكرم توفيق ليكمل الجنوب إفريقيون ما تبقى من اللقاء بنقص عددي.

يذكر أن المباراة شهدت 6 بطاقات صفراء منها 5 للاعبي الأهلي، وبطاقة حمراء واحدة من نصيب كايزر تشيفز.