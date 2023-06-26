الإتفاق السعودي يقدم عرضًا رسميًا لنجم إشبيلية إيفان راكيتيتش

يخضع عرض نادي الإتفاق السعودي للتقييم حاليًا من جهة نجم الوسط في نادي إشبيلية إيفان راكيتيتش، ليرى ما إذا كان العرض مناسبًا له للانتقال واللعب في الدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل.

اللاعب الدولي الكرواتي استلم خلال الأيام الماضية العرض الرسمي من الإتفاق السعودي، وأصبح الآن متاحًا له أن ينضم إلى الثورة الرياضية الكبيرة التي تحدث حاليًا في المملكة العربية السعودية.

راكيتيتش يقيم الخيارات المتاحة أمامه بعد وصول العرض السعودي

وفقًا لصحيفة "Mundo Deportivo" الإسبانية، فإن نادي الإتفاق السعودي على النجم الكرواتي إيفان راكيتيش عقدًا يتضمن اللعب لصفوف الفريق لعدة مواسم، وبراتب يصل إلى 10 مليون يورو في السنة.

ويقوم نجم برشلونة السابق في الوقت الحالي بالتفكير ما إذا كان مناسبًا له اللحاق بركب من سبقه من النجوم العالميين الذين تم التعاقد معهم من قبل أندية سعودية في الميركاتو الصيفي الحالي مثل كريم بنزيما ونغولو كانتي وغيرهما.

ولكن أشارت التقارير أن النجم صاحب الـ35 عامًا يشعر بالارتياح هو وعائلته بالعيش في إسبانيا، وقد تكون مسألة الانتقال للعيش في المملكة العربية السعودية واختلاف الثقافات عائقًا أمام إتمام هذه الصفقة.