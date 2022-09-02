نادال يتأهل إلى الدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة

تأهل لاعب التنس الإسباني رافاييل نادال إلى الدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز) بعد فوزه الثمين على منافسه الإيطالي فابيو فونيني 2-6 و6-4 و6-2 و6-1 الجمعة.

وأفلت نادال من مفاجآت الأدوار الأولى في البطولة الحالية، آخر بطولات غراند سلام الأربع الكبرى في الموسم الحالي.

وبعد البداية القوية لفونيني في المباراة وفوزه في المجموعة الأولى، رد نادال بقوة وتقدم 2-1، كما تقدم 3-0 في المجموعة الرابعة، لكنه أصيب بجرح في الأنف إثر ارتداد مضربه من الأرض إلى وجهه بقوة.

وتوقفت المباراة عدة دقائق لعلاجه واستأنف اللاعب ردة فعله في مواجهة فونيني محققاً الفوز الثمين؛ ليتأهل إلى الدور الثالث الذي يلتقي فيه الفرنسي ريشار غاسكيه الذي فاز على الصربي ميومير كيتسمانوفيتش 6-2 و6-4 و4-6 و6-4.

وفي أبرز النتائج الأخرى بالدور الثاني للبطولة، فاز الروسي أندريه روبليف على الكوري الجنوبي سوون وو كوون 6-3 و6-0 و6-4 ، كما فاز الكندي دينيس شابوفالوف على الإسباني روبرتو كارباليس 6-4 و4-6 و6-3 و6-2، والبريطاني كاميرون نوري على البرتغالي جواو سوزا 6-4 و6-4 و7-6.

وواصلت البطولة المفاجآت في الأدوار الأولى من النسخة الحالية على مستوى السيدات، وخرجت الإسبانية باولا بادوسا المصنفة الرابعة للبطولة من الدور الثاني بالهزيمة أمام الكرواتية بيترا مارتيتش.

في المقابل، أفلتت البيلاروسية آرينا سابالينكا من مفاجأة أخرى وشقت طريقها بنجاح إلى الدور الثالث رفقة عدد من المصنفات الأخريات في البطولة.

رغم فوزها في المجموعة الأولى على مارتيتش، قلبت الكرواتية تأخرها لفوز ثمين على بادوسا المصنفة الرابعة للبطولة 6-7 و6-1 و6-2 لتطيح بالإسبانية من الدور الثاني للبطولة.

وحولت سابالينكا المصنفة السادسة للبطولة تأخرها بالمجموعة الأولى إلى فوز ثمين 2-6 و7-6 و6-4 على الإستونية كايا كانيبي، كما فازت الإسبانية جاربييني موجوروزا المصنفة التاسعة للبطولة على التشيكية ليندا فروفيتوفا 6-0 و6-4 والأميركية جيسيكا بيجولا المصنفة الثامنة للبطولة على البلياروسية أليكساندرا سانسوفيتش 6-4 و6-4 .

وواصلت الفرنسية المخضرمة أليز كورنيه التي أطاحت بالبريطانية إيما رادوكانو حاملة اللقب من الدور الأول، مسيرتها في البطولة بفوز مثير 6-1 و1-6 و6-3 على التشيكية كاترينا سينياكوفا في الدور الثاني.