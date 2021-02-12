الإصابات أبعدت نيمار 449 يوماً عن باريس سان جيرمان

ارتفع عدد أيام غيابات نيمار مهاجم باريس سان جيرمان عن تشكيلة فريقه إلى 449 يوماً، منذ انضمامه إليه في 2017، وذلك بعد أن أعلن ناديه أمس غيابه مجدداً أربعة أسابيع جراء إصابة في العضلة المقربة الطويلة.

وتعرض البرازيلي للإصابة خلال مباراة الباريسي أمس الأول أمام كان ضمن دور الـ 32 من كأس فرنسا، التي كسبها بهدف نظيف.

وبهذا التأكيد فإن نيمار لن يلحق مواجهة برشلونة في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال على ملعب كامب ناو في برشلونة الثلاثاء المقبل.

وبلغ عدد أيام غياب نيمار 87 يوماً هذا الموسم، فوت فيها 73 مباراة، قبل الإصابة الأخيرة وما مجموعه 449 يوماً.