الإصابات تؤرق زيدان قبل مواجهة ريال مدريد وخيتافي

لا يشعر زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بالراحة في ظل أزمة الإصابات التي يعاني منها فريقه الذي يستضيف خيتافي اليوم في المباراة المؤجلة بينهما من المرحلة الأولى للدوري الإسباني.

وسيكون الفرنسي مضطراً للاعتماد من جديد على العناصر الشابة مع تفاقم أزمة الإصابات إثر معاناة ألفارو أودريوزولا وإيدير ميليتاو من مشكلات عضلية.

ويفتقد الفريق بالفعل جهود إيدين هازارد ورودريغو غوس وفيديريكو فالفيردي وداني كارفاخال ولوكاس فاسكيز وسيرخيو راموس وإيسكو بسبب الإصابات، وكذلك توني كروس بسبب الإيقاف.

ويأمل زيدان في تعافي فاسكيز وكارفاخال وإيسكو في الوقت المناسب، لكن بعد السماح لمارتين أوديغارد ولوكا يوفيتش بالرحيل بعقدي إعارة حتى نهاية الموسم، أصبح المدرب مضطراً للاعتماد بشكل كبير على العناصر الشابة عديمة التجربة.

وشارك لاعب قلب الدفاع فيكتور تشوست (20 عاماً)، قائد فريق الصف الثاني بالنادي الملكي، مع الفريق الأول في كأس ملك إسبانيا، ويرجح أن تتكرر مشاركاته اليوم في ظل غياب راموس.

وقاد تشوست فريق الصف الثاني للتتويج بلقب الدوري الأوروبي للشباب، ويراه البعض خليفة محتملاً لراموس على المدى البعيد في الملكي ومنتخب إسبانيا.

ودفع زيدان أيضاً بمارفين بارك في الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت بالفوز على هويسكا 2-1 السبت.

ونشأ بارك في مايوركا، وانتقل إلى ترانمير في إنجلترا عندما كان في التاسعة من عمره، ونال إشادة الجميع خلال ثلاثة مواسم قضاها في أكاديمية الشباب.

وعندما قرر والده النيجيري ووالدته الكورية الجنوبية العودة إلى مايوركا، كان عليه العودة برفقتهما، لكنه واصل التقدم حتى انتقل إلى ريال مدريد.

وكاد بارك (19 عاماً)، أن يسجل مشاركته الأولى مع ريال مدريد بداية الموسم، لكنه عاد الآن ليدخل حسابات زيدان رفقة ثلاثة شبان آخرين؛ هم ميغيل غوتيريز وأنتونيو بلانكو وسيرخيو آريباس.

وتصدر غوتيريز قائمة هدافي الفريق الثاني لريال مدريد في بطولة الدوري الأوروبي للشباب الموسم الماضي، رغم أنه يلعب ظهيراً أيسر.

بينما تألق بلانكو (20 عاماً)، خلال فترته مع منتخبي إسبانيا تحت 17 عاماً و19 عاماً.

أما آريباس فقد سبق وشارك مع كبار ريال مدريد أمام ليفانتي، وتألق أيضاً في مشوار الفريق الثاني لريال مدريد نحو التتويج بالدوري الأوروبي للشباب.

وأثرت القائمة الطويلة من الإصابات في صفوف الميرينغي على زيدان الذي ظهر حاداً بشكل غير معتاد خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة هويسكا، وقال معلقاً على الانتقادات لتذبذب مستوى فريقه: «ما زال الموسم طويلاً، لدينا الحق في المنافسة على الدوري، لندع للفريق الذي توج بالدوري الموسم الماضي فرصة للدفاع عن لقبه».

ورفع زيدان صوته مضيفاً: «فزنا بالدوري الموسم الماضي وليس قبل عشرة أعوام! كان هذا العام الماضي. لذلك نحن فقط بحاجة لشيء من الاحترام».

وفي المباراة أمام هويسكا، بدا لاعبو ريال مدريد كأنهم يستجيبون لما اعتبره البعض صرخة معركة من جانب زيدان وقدموا عرضاً قوياً».

على جانب آخر، انتفض برشلونة ليحقق انتصاراً صعباً على مستضيفه ريال بيتيس 3-2 بعد نزول ليونيل ميسي ليلعب دور المنقذ.

وبرر رونالد كومان مدرب برشلونة إراحة لاعبين أساسيين من بينهم "ليو" بأنه يرغب في الحفاظ على انتعاش فريقه من أجل المواجهة المقبلة أمام إشبيلية في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وترك المدرب الهولندي ميسي وفرينكي دي يونغ وبيدري خارج تشكيلته الأساسية، لكنه أشرك الثلاثي في الشوط الثاني من أجل قلب النتيجة بعدما منح بورخا إيغليسياس التقدم لبيتيس في الشوط الأول.

وعادل ميسي النتيجة بعد دقيقتين من نزوله ولعب دوراً في هدف برشلونة الثاني، بينما سجل فرانسيسكو ترينكاو هدف الانتصار في الدقيقة 87.

وقال كومان بعد اللقاء: «أجريت هذه التغييرات لأن اللاعبين يشعرون بالإرهاق، خضنا 11 مباراة هذا العام، من بينها عشر مباريات خارج ملعبنا. تأهلنا إلى قبل نهائي كأس الملك وإشبيلية فريق جيد، لذلك علينا حماية لاعبينا لضمان عدم التعرض لمزيد من الإصابات».

ورغم أن مكانة كأس الملك تقل كثيراً عن لقب الدوري الإسباني ودوري الأبطال بالنسبة للمشجعين، فإن كومان جعلها أولوية هذا الموسم مع تأخر فريقه بفارق كبير خلف أتلتيكو مدريد في سباق اللقب، وأوضح: «نريد الفوز بشيء، وهذا أمر مهم للغاية لنا. لكن برشلونة يجب أن يمتلك عقلية الفوز في كل مباراة وفي كل بطولة».

كما كشف الهولندي أنه اتفق مع ميسي على عدم إشراكه ضمن التشكيلة الأساسية والدفع به إذا كان البارسا في مأزق، وقال: «ناقشت مع ليو مسألة إراحته واتفقنا على إشراكه إذا كنا في حاجة إليه. اشترك وقلب المباراة رأساً على عقب وأعاد الحياة للفريق، برشلونة يكون أفضل في وجود ميسي، إنه في غاية الفاعلية ويثبت أنه مهم جداً لهذا الفريق».