الإصابات تربك برشلونة قبل مواجهة نابولي

أربكت الإصابات التي تعرض لها نجوم برشلونة تحضيرات جهازه الفني لمواجهة نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعرض رونالد آراوخو لالتواء قوي في منطقة الكاحل، خلال مشاركته مع فريق برشلونة الرديف أمام سباتيل، مما يزيد من الشكوك حول لحاقه بمواجهة الإيطاليين.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، الاثنين، أن أراوخو غادر ملعب المباراة مصاباً، ليؤكد الأطباء وجود التواء قد يبعده عن الملاعب لمدة أسبوعين على الأقل.

ومن الممكن أن يغيب اللاعب الشاب عن المواجهة المنتظرة في 8 من الشهر القادم، إضافة لإمكانية غياب كليمون لونغليه أيضاً بسبب الإصابة.

على جانب متصل، يحاول الجهاز الطبي للنادي الكتالوني تجهيز الثنائي خلال الأيام القادمة، تحت إشراف مباشر من المدرب كيكي سيتيين ومساعديه.