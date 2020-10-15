الإصابات تضرب برشلونة قبل مواجهة خيتافي

أصبح برشلونة مهدداً بفقدان نجمه ميراليم بيانيتش، بعد تعرضه لإصابة في الظهر خلال مشاركته مع منتخب بلاده البوسني.

وغادر بيانيتش مواجهة البوسنة مع بولندا ضمن دوري الأمم الأوروبية بعد نصف ساعة فقط، بعد شعوره ببعض الآلام في الظهر، مما سيثير مخاوف المدرب رونالد كومان، حول فقدان لاعب الوسط في المباراة القادمة أمام خيتافي بالدوري الإسباني.

وسينضم بيانيتش بالتالي لكلٍ من جوردي آلبا وجونيور فيربو، ضمن قائمة المصابين قبل المواجهة القادمة للفريق الكتالوني.

ووفقاً لتصريحات المدرب المساعد لمنتخب البوسنة، فإن السبب وراء خروج بيانيتش كان تلقيه ضربة في الظهر، دون الكشف عن موعد تعافيه بشكل كامل.

ومن المقرر أن يخضع نجم يوفنتوس السابق للمزيد من الفحوصات فور عودته لبرشلونة لتحديد موقفه النهائي من مباراة خيتافي القادمة.

يذكر أن برشلونة يواجه خيتافي السبت المقبل، وهو خامس الترتيب في الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.