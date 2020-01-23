الإصابات تضرب مهاجمي إنجلترا وتهدد فرص يورو 2020

ضربت عاصفة من الإصابات المهاجمين الإنجليز، لتهدد فرص منتخب الأسود الثلاثة في بطولة أوروبا المقبلة، وتفتح السباق لجائزة هداف البريميير ليغ.

وتعرض أبرز 4 مهاجمين إنجليز لإصابات خطيرة، في فترة زمنية قصيرة، لتخلي الساحة أمام المهاجمين الأجانب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض هاري كاين، قائد المنتخب الإنجليزي ونجم توتنهام الأول، لإصابة خطيرة بعضلة الفخذ الخلفي، نهاية العام الماضي، لتنهي موسمه فوراً.

وستؤثر هذه الإصابة كثيراً على فرص توتنهام في الوصول لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتطرح سؤالاً مهما حول جاهزية كاين للمشاركة في يورو 2020.

أما مانشستر يونايتد، فتفاقمت مشاكله مطلع العام، بإصابة هدافه ماركوس راشفورد في الظهر، مما يعني ابتعاده عن اللعب شهرين على الأقل.

وخسر يونايتد أول لقائين من دون راشفورد، لتتضح صورة الفريق المهزوزة في الدوري المحلي، مما قد يعني ضياع حلم الوصول للمركز الرابع، والمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

من ناحيته، تعرض تشيلسي لضربة مشابهة، بإصابة هدافه تامي آبراهام في الكاحل، الذي كان يخوض موسماً قوياً مع البلوز.

إصابة آبراهام ستبعده عن الملاعب لأشهر، وقد تؤثر على مشاركته في يورو 2020، وقد تؤدي للمساهمة في هزيمة الفريق أمام بايرن ميونيخ بمواجهة دور الـ 16 من دوري الأبطال.

كما أصيب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، وأفضل مهاجم في إنجلترا هذا الموسم، جايمي فاردي، خلال مباراة فريقه ليستر سيتي الأخيرة أمام ويست هام يونايتد.

ورغم تأكيدات مدرب الفريق بريندان روجرز، بأن الإصابة ليست قطع في أربطة الفخذ، إلا أن الشكوك لا زالت تحوم حول عودته، التي قد تستمر لشهر على الأقل.

ومع إصابة فاردي، فتح الباب أمام المهاجمين الأجانب لتجاوزه في سباق الهدافين، الذي يتصدره نجم ليستر سيتي برصيد 16 هدفاً.

ولم ينتظر المهاجم سيرجيو أغويرو كثيرا ليبدأ بتهديد جائزة فاردي، حيث سجل 6 أهداف في 3 مباريات، أوصلته للهدف رقم 15، متخلفاً عن فاردي بهدف واحد.

كما ستتيح الإصابة للمهاجم داني إنغز، والهداف بيير إيميريك أوباميانغ، فرصة اللحاق بفاردي، حيث لا يفصل بينهما وبين هداف ليستر سيتي سوى هدفين، في قائمة الهدافين.

ويبقى السؤال الأهم هو جاهزية المهاجمين لبطولة كأس أوروبا التي تنطلق في يونيو المقبل، وتأثير هذه الإصابات المفاجئة على فرص "الأسود الثلاثة" بتحقيق بطولتها الأوروبية الأولى بالتاريخ.