الإصابات تهز برشلونة قبل مواجهة إشبيلية في كأس الملك

أعلن برشلونة عن إصابة الظهير سيرجينيو ديست في الفخذ الأيمن وغيابه عن لقاء إشبيلية في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكتب النادي في بيان رسمي: "يغيب سيرجينيو ديست عن مباراة الأربعاء بسبب آلام في الفخذ الأيمن، مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه".

وتبع هذا الإعلان بيان آخر كشف خلاله البارسا عن إصابة كلٍ من لاعب الوسط ميراليم بيانيتش والمهاجم مارتن برايثوايت.

وقال النادي: "يشكو ميراليم بيانيتش من انزعاج في القدم اليسرى، وسيتم استبعاده بالتالى، مدى جاهزيته تتوقف على تحسن حالته.

"كما يعاني مارتن برايثوايت من تمزق في العضلة الضامة، وسيغيب لفترة سيتم تحديدها لاحقاً بناءً على تعافيه".

يذكر أن برشلونة يحل ضيفاً على إشبيلية في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا غداً الأربعاء على أن تقام مباراة العودة في كامب ناو في 27 من الشهر الجاري.