الإصابات وكورونا تبقي ميليتاو في ريال مدريد

تسبب فيروس الإصابات الذي ضرب ريال مدريد مؤخراً في تغيير الكثير من الخطط داخل الفريق ومنها الإبقاء على المدافع إيدير ميليتاو على الأقل حتى نهاية الموسم الجاري.

وأكدت وسائل الإعلام البريطانية أن البرازيلي كان قريباً من الانتقال إلى ليفربول.

وذكر الصحفي دانكان كاسلز العامل بصحيفة “دايلي ريكورد” البريطانية أن ريال مدريد بقيادة مدربه زين الدين زيدان حسم بشكل نهائي مصير إيدير ميليتاو.

وكشف كاسلز أن المدير الفني الفرنسي أعطى الضوء الأخضر لإدارة ريال للتخلي عن لوكا يوفيتش خلال سوق الانتقالات الشتوية الشهر الماضي، لكن قبل الإصابات التي ضربت الفريق.

ومنعت إصابة سيرخيو راموس الأخيرة المفاجئة ومعه غياب ناتشو أي انتقال ممكن لل لميليتاو في الوقت الحالي.

ولم يعتمد زيدان على خدمات ميليتاو في الفترة الأخيرة بشكل كبير على الرغم من تواجد الكثير من حالات الإصابة خصوصاً في خط الفريق الدفاعي.