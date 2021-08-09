الإصابة تبعد أغويرو عن برشلونة 10 أسابيع

أعلن برشلونة أن مهاجمه الجديد سيرجيو أغويرو سيغيب عن الأسابيع الـ 10 القادمة نظراًَ لإصابة تعرض لها في ربلة الساق.

وانتقل الدولي الأرجنتيني إلى صفوف البارسا مطلع الصيف الجاري بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي الذي لعب معه قرابة عقد من الزمن.

ولم يتم تسجيل اسم اللاعب حتى الآن نظراً لمعاناة النادي الكتالوني مادياً، وهو أمر أدى لرحيل مواطنه ليونيل ميسي الذي فشل برشلونة في تجديد عقده.

وكشف البلاوغرانا في بيان رسمي: "أكدت الفحوصات التي خضع لها لاعب الفريق الأول "كون" أغويرو إصابته بربلة السابق.

"سيغيب إثرها قرابة 10 أسابيع."

ما هي المباريات التي سيغيب أغويرو عنها؟

ولن يشارك المهاجم بالتالي في 9 مباريات محلية للبارسا أمام ريال سوسييداد وأتلتيك بلباو وخيتافي وإشبيلية وغرناطة وقاديش وليفانتي وأتلتيكو مدريد وفالنسيا.

كما أنه لن يتواجد حين يستهل الفريق مواجهات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقد يعود النجم البالغ عمره 33 عاماً قبل ملاقاة ريال مدريد في مواجهة الكلاسيكو في 24 أكتوبر القادم.