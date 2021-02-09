الإصابة تبعد بوغبا عن الملاعب 4 مباريات

أكد أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن بول بوغبا سيغيب أسابيع عدة بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها بعد التعادل 3-3 مع إيفرتون ضمن الدوري الإنجليزي.

وقال النرويجي: "إنها إصابة تتطلب أسابيع عدة للتعافي منها، بدأ للتو عملية التعافي ويعمل مع الفريق الطبي وسيعود للمنافسات فور الاطمئنان على حالته، بول لاعب مهم جداً ولن نغامر بصحته، سيغيب بالتأكيد لعدة أسابيع".

وخرج الدولي الفرنسي البالغ من العمر 27 عاماً مصاباً في الشوط الأول في ملعب أولد ترافورد وحل فريد بدلاً منه، وسيغيب عن مباراة الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ويست هام يونايتد إضافة إلى مواجهتي ويست بروميتش آلبيون ونيوكاسل يونايتد في الدوري الممتاز ومواجهة ريال سوسييداد في الدوري الأوروبي.

وتعرض الحارس دافيد دي خيا لانتقادات بعد أخطاء ارتكبها أمام إيفرتون ومن المتوقع أن يبدأ زميله دين هندرسون المباراة أمام فريق المدرب ديفيد مويس.

وخاض هندرسون البالغ من العمر 23 عاماً 40 مباراة بينما كان يلعب على سبيل الإعارة مع شيفيلد يونايتد الموسم الماضي، لكنه شارك عشر مرات فقط مع الشياطين الحمر في جميع المسابقات هذا الموسم.

وقال سولشاير: "يقدم دين أداءً جيداً في كل مرة يحصل على فرصة للمشاركة، أصبح أكثر نضجاً وتطور مستواه".