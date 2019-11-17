الإصابة تبعد خاميس 15 يوماً عن ريال مدريد

أظهر تقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، الأحد، عن مدة غياب خاميس رودريجيز، نجم ريال مدريد، عن الملاعب بسبب الإصابة.

يأتي هذا بعدما أعلن الاتحاد الكولومبي لكرة القدم عن استبعاد نجمه عن مواجهتي منتخب بيرو وإكوادور، نظراً لشعوره بآلام في الركبة اليسرى، خلال مشاركته في التدريبات.

ويعاني خاميس من إصابة في أربطة ركبته اليسرى، وسيضطر للغياب عن الملاعب لمدة 15 يوماً وفقاً للصحيفة الإسبانية.

وأشارت إلى أن النجم الكولومبي تعرض لإصابة مماثلة في تشرين أول 2018، عندما كان يلعب مع بايرن ميونيخ، وغاب على إثرها لمدة 40 يوماً.

يذكر أن خاميس اشتكى من آلام في الركبة اليسرى، خلال مشاركته في تمارين كولومبيا، الخميس الماضي، وأصدر اتحاد بلاده بياناً قال فيه: "بعد إجراء الفحوصات الطبية لخاميس رودريغيز، تقرر بالاتفاق مع ريال مدريد، استبعاده من صفوف المنتخب وعودته إلى ناديه، مما يعني أنه لن يشارك أمام بيرو وإكوادور".