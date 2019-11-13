الإصابة تبعد صلاح عن مواجهتي مصر المقبلة

أعلن الجهاز الطبي لمنتخب مصر لكرة القدم الثلاثاء عن عدم إمكانية مشاركة محمد صلاح هداف ليفربول في مباراتي كينيا وجزر القمر ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقررة 2021 في الكاميرون بسبب الإصابة.

وذكر الإتحاد المصري عبر حسابه على "تويتر" أن "الفحوصات الطبية أكدت عدم جاهزية صلاح لمواجهتي كينيا وجزر القمر" اللتين تلاقيهما مصر الخميس والاثنين توالياً ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم توغو أيضاً.

ولم يشارك صلاح (27 عاماً) في تدريبات المنتخب المصري بسبب معاناته من آثار إصابة تعرض لها خلال لقاء قمة الدوري الانجليزي الممتاز بين ليفربول المتصدر ومانشستر سيتي حامل اللقب وتم استبداله في الدقائق الأخيرة.

يذكر أن صلاح غاب عن المنتخب المصري في المباراة الدولية الودية ضد تنزانيا الشهر الماضي بسبب الإصابة أيضاً.