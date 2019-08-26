الإصابة تبعد كافاني ومبابي عن الملاعب لمدة شهر

أعلن باريس سان جيرمان الاثنين، غياب مهاجميه كيليان مبابي وإيدينسون كافاني لما بين ثلاثة وأربعة أسابيع، بعد تعرضهما للإصابة خلال المباراة التي جمعت فريقهما بتولوز ضمن الدوري الفرنسي.

تأتي هذه النكسة لخط هجوم حامل اللقب في خضم التقارير عن احتمال رحيل ثالث أركان خط هجومه وأغلى لاعب في العالم، النجم نيمار، مما قد يدفع بطل الدوري الفرنسي في الموسمين الماضيين الى إعادة النظر في حساباته بشأن هذه المسألة.

وخرج مبابي (20 عاماً) في الدقيقة 66، وكافاني (32 عاماً) في الدقيقة 16، من المباراة التي انتهت بفوز نادي العاصمة بنتيجة 4-0 على تولوز ضمن منافسات المرحلة الثانية لموسم 2019-2020، بعد خسارته أمام رين في المرحلة الأولى 1-2.

وأكد النادي في بيان رسمي أن مبابي سيغيب لأربعة أسابيع، بينما سيبتعد كافاني عن الملاعب لثلاثة أسابيع.

وأشارت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية الى أن الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعبان، أظهرت إصابة على مستوى الورك الأيمن لكافاني وتمزقاً في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر لمبابي، مما سيحرم الأخير من المشاركة في المباراتين المقبلتين لمنتخب فرنسا ضمن تصفيات يورو 2020 امام منتخبي ألبانيا وآندورا في السابع والعاشر من الشهر القادم.

وسيغيب مبابي المتوج بكأس العالم 2018 في روسيا مع منتخب بلاده، عن أولى مباريات فريقه في الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام في 17 سبتمبر أو 18 منه.

وهذه الإصابة القوية الأولى التي يتعرض لها نجم الهجوم منذ ظهوره على الساحة الأوروبية والعالمية، لا سيما بعد انضمامه الى سان جيرمان من موناكو صيف عام 2017، في صفقة قدرت قيمتها بـ 180 مليون يورو.

وانضم المهاجمان الى قائمة طويلة من المصابين في نادي العاصمة، اذ شهدت مباراة الأحد إصابة المدافع أبدو ديالو، ليلتحق بآندير هيريرا ويوليان دراكسلر وتيلو كيرر الغائبين منذ بداية الموسم.