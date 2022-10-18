الإصابة تحرم ديوغو جوتا من تمثيل البرتغال في كأس العالم 2022

سيغيب المهاجم الدولي البرتغالي ديوغو جوتا نجم ليفربول عن منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم قطر 2022 بداعي إصابة في ربلة السابق.

وكشف الألماني يورغن كلوب مدرب الريدز عن هذا التطور المؤسف الذي سيحرم صاحب الـ 25 عاماً من المشاركة في المونديال القطري الشهر القادم.

ماذا قال كلوب عن إصابة جوتا ؟

وقال كلوب في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام: "إنها أخبار غير سارة بالنسبة لديوغو، فهو سيغيب عن كأس العالم.

"تعرض لإصابة خطيرة، ما حصل مؤسف بالنسبة لنا في ليفربول ولمنتخب البرتغال."

وتعرض نجم ولفرهامبتون السابق لهذه الإصابة خلال اللحظات الأخيرة من مواجهة ليفربول القوية أمام غريمه مانشستر سيتي 1-0 يوم الأحد الماضي، وغادر بسببها أرضية ملعب آنفيلد على حمالة.