الإصابة تداهم دي بروينه

تعرض النجم كيفين دي بروينه للإصابة من جديد دون توضيح أي من تفاصيل الإصابة والفترة التي سيبتعدها عن الملاعب.

ويستضيف مانشستر سيتي غريمه دينامو زاغرب على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقبل ساعات من المباراة، شعر الدولي البلجيكي بآلام في الفخذ مما أبعده عن التدريبات الأخيرة لسيتي استعداداً للمباراة أمام الفريق الكرواتي.

وإلى الآن، لا يوجد تشخيص دقيق للإصابة التي تعرض لها دي بروينه، في انتظار أن يقوم مانشستر سيتي بالفحوصات الطبية من أجل تشخيص الإصابة وتحديد فترة غياب النجم البلجيكي من الملاعب.

ولم تذكر أي من الصحف البريطانية الموثوقة أي تسريبات عن مدة الغياب المحتملة، مما يجعل الجميع منتظراً لما سيصدره النادي رسمياً بعد خضوع اللاعب للفحوصات الطبية.

يذكر أن دي بروينه تعرض للعديد من الإصابات خلال الموسمين الأخيرين، مما أبعده عن مانشستر سيتي في كثير من المواجهات الحاسمة محلياً وأوروبياً.