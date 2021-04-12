الإصابة تنهي موسم فاسكيز مع ريال مدريد

أعلن ريال مدريد أمس أن لوكاس فاسكيز سيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم، بعدما تعرض لإصابة في الركبة خلال مباراة الكلاسيكو التي انتهت بالفوز على برشلونة 2-1 ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني.

وتعرض فاسكيز للإصابة إثر التحام مع سيرجيو بوسكيتس وجرى تبديله اضطرارياً قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

وقال ريال مدريد، أن الفحوص الطبية أظهرت تعرض الظهير الأيمن لإصابة في الرباط الخلفي لركبته اليسرى، وبات من المؤكد غيابه عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

ويشكل غياب فاسكيز الذي شارك في 34 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، أزمة للمدير الفني زين الدين زيدان، في الوقت الذي يخوض فيه تحديات المنافسة على لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، حيث لا يزال الظهير الأصلي داني كارفاخال غائباً بسبب مشكلة في الفخذ.