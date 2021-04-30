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الإصابة تنهي موسم كارفاخال

منشور 30 نيسان / أبريل 2021 - 08:22
داني كارفاخال
داني كارفاخال

تجددت إصابة داني كارفاخال، ظهير ريال مدريد الأيمن لينتهي بذلك موسمه.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، أمس الخميس، أن الدولي الإسباني تعرض لإصابة أخرى، وسيغيب عن الملاعب 3 أسابيع، مما يعني ابتعاده عن الجزء المتبقي من الموسم.

وأضافت: «يعاني كارفاخال من إصابة عضلية، بدأ هذا الصباح (الخميس) عملية التعافي بصالة الألعاب الرياضية منفرداً».

وكان الدولي الإسباني قد تعرض لهذه الإصابة، خلال مواجهة تشيلسي، الثلاثاء الماضي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لتواصل لعنة الإصابات مطاردته هذا الموسم، حيث لم يخض سوى 15 مباراة فقط.

وتحاصر الغيابات ريال مدريد، في الرمق الأخير من الموسم، بينما ينافس على لقبي الليغا ودوري أبطال أوروبا.

كلمات دالة:داني كارفاخالريال مدريد

Via SyndiGate.info


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