الإصابة تهدد دي خيا بالغياب عن مواجهة ليفربول

غادر الحارس الإسباني دافيد دي خيا الملعب مصاباً بعد مرور ساعة من بداية مباراة منتخب بلاده أمام نظيره السويدي 1-1 ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020 بعد وقت قصير من الهدف الأول لأصحاب الأرض.

وكان حارس مانشستر يونايتد متألقاً حتى منح ماركوس بيرغ هدف التقدم للسويد بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 51 وبعدها بوقت قصير جلس الحارس البالغ عمره 28 عاماً على الأرض قبل أن يتم استبداله بزميله كيبا آريزابالاغا.

ويستعد مانشستر يونايتد لاستضافة ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد القادم، وسيشكل غياب دي خيا عن صفوفه ضربة موجعة جديدة للمدرب أولي غونار سولشاير ولطموحات الفريق.