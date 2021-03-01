الإصابة تهدد مشاركة إبراهيموفيتش أمام مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير إيطالية أن زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان سيغيب لفترة عن الملاعب بعد إصابته في العضلة الضامة في اللقاء الذي فاز فيها الروسونيري بنتيجة 2-1 على روما.

وخرج هداف الروسونيري هذا الموسم مصاباً خلال مواجهة الأحد، وأكد المدرب ستيفانو بيولي عقب المواجهة أن السويدي يعاني من إصابة عضلية وسيتم تقييم حالته اليوم الاثنين.

وقالت وسائل إعلامية أن الفحوصات أظهرت إصابة إبراهيموفيتش في العضلة الضامة، وسيتم تقييم حالته مجدداً بعد عشرة أيام.

ومن المتوقع أن يغيب إبراهيموفيتش عن مواجهتي أودينيزي وفيرونا في الدوري الإيطالي.

ويحتل ميلان المركز الثاني في البطولة متأخراً بأربع نقاط عن غريمه إنتر.

وسيلتقي الفريق اللومباردي مع مانشستر يونايتد في دور الستة عشر من الدوري الأوروبي.

وستقام مباراة الذهاب في 11 من الشهر الجاري.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان المهاجم البالغ عمره 39 عاماً سيكون لائقاً لموقعة أولد ترافورد.