الإصابة تهدد مشاركة بنزيمة في يورو 2020

تعرض كريم بنزيمة نجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا لإصابة أجبرته على الخروج بعد نصف ساعة من مواجهة الديوك الاستعدادية ليورو 2020 أمام منتخب بلغاريا.

وبدأ بنزيمة المباراة منذ البداية، وذلك بعد أيام من استدعائه لقائمة الديوك النهائية المشاركة في بطولة الأوروبية.

لكن الهداف الفرنسي ذو الأصول الجزائرية سقط على الأرض بعد التحام مع مدافع بلغاريا إيفان توريتسوف بعد مرور قرابة نصف ساعة على البداية، ليتدخل الطاقم الطبي ويعالج اللاعب الذي استكمل اللقاء.

وبعد لحظات، طلب بنزيمة استبداله لعدم قدرته على المتابعة، مما أجبر المدرب ديدييه ديشامب على الزج بأوليفييه جيرو بدلاً منه في الدقيقة 40.

هل سيشارك بنزيمة مع فرنسا في يورو 2020؟

وبدا الحزن الشديد ظاهراً على وجه نجم ريال مدريد إذ وضع يده على وجهه عقب استبداله، مما يوحي بخطورة إصابته وإمكانية ابتعاده عن بطولة يورو 2020.

وانتهت مباراة فرنسا وبلغاريا بفوز أبطال العالم بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها أنتوان غريزمان، وجيرو (هدفان).

وتنطلق منافسات يورو 2020 في 11 من الشهر الجاري حتى 11 من يوليو القادم.

ويشارك منتخب فرنسا ضمن المجموعة السادسة المسماة بـ "مجموعة الموت" إلى جانب منتخبات ألمانيا والبرتغال وهنغاريا.

مواعيد مباريات منتخب فرنسا في يورو 2020

فرنسا x ألمانيا (15 يونيو)

هنغاريا x فرنسا (19 يونيو)

البرتغال x فرنسا (23 يونيو)

يذكر أن بنزيمة غاب عن كأس العالم 2018 وبطولة يورو 2016 بسبب تورطه في قضية ابتزاز زميله ومواطنه ماتيو فالبوينا.