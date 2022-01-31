الإصابة تهدد مشاركة راموس مع باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الإصابة تهدد مشاركة النجم الدولي المخضرم سيرخيو راموس مع باريس سان جيرمان أمام فريقه السابق ريال مدريد.

ويلتقي الغريمان في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بعد قرابة أسبوعين.

وسيخضع المدافع البالغ من العمر 35 عاماً للمزيد من الفحوصات خلال الأيام القليلة القادمة للوقوف على طبيعة إصابته والفترة الزمنية التي سيبتعد فيها عن الملاعب.

وأعلن النادي الفرنسي أمس الأحد أن اللاعب الإسباني غادر التدريبات يوم السبت الماضي بعد تعرضه للإصابة.

بدوره، قال ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان أنه ما زال من المبكر الحكم على حالة راموس مشيراً إلى أنه سيتم تقييم حالته بشكل دوري، إلا أنه لن يشارك في تدريبات الفريق.