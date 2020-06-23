الإصابة تهدد مشاركة هازارد وراموس أمام مايوركا

تحوم الشكوك حول مشاركة الثنائي إيدين هازارد وسيرخيو راموس، خلال مباراة ريال مدريد ومايوركا، بعد غيابهما عن التدريبات الجماعية للفريق مؤخراً.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن هازارد لن يشارك أمام مايوركا بسبب مخاوف الجهاز الفني من تجدد إصابته نتيجة كثرة المواجهات حالياً.

في المقابل، يعاني راموس من كدمة بسيطة لن تعيقه عن المشاركة، لكن المدرب زين الدين زيدان قرر إراحته أيضاً حتى يعود في المباريات التالية.

يذكر أن ريال مدريد تصدر الدوري الإسباني بعد الفوز على ريال سوسييداد، بهدفين لهدف، بعد إقصاء الغريم برشلونة من الصدارة بتعادله أمام إشبيلية سلبياً.