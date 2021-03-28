الإعلان عن أفضل 10 لاعبين و10 أندية في العقد الأخير

أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFSH)، عن قائمة أفضل 10 لاعبين وأندية في العالم خلال العقد الأخير.

واحتل صدارة قائمة أفضل اللاعبين ليونيل ميسي، وفي المركز الثاني كريستيانو رونالدو، وثالثاً أندريس إنييستا، وفي المركز الرابع نيمار، وخامساً سيرخيو راموس.

وفي المراكز من السادس إلى العاشر، جاء مانويل نوير، ثم روبرت ليفاندوفسكي، ثم جيانلويجي بوفون، وزلاتان إبراهيموفيتش، ولوكا مودريتش.

أما الأندية الـ 10 الأفضل، فاحتل صدارتها برشلونة، ثم ريال مدريد، يليه بايرن ميونيخ، وباريس سان جيرمان، ثم أتلتيكو مدريد.

وفي المراكز من السادس إلى العاشر، جاء يوفنتوس ثم تشيلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، وفي المركز العاشر آرسنال.