  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. الإعلان عن أفضل عشرة لاعبين وأندية خلال العقد الأخير

الإعلان عن أفضل 10 لاعبين و10 أندية في العقد الأخير

منشور 28 آذار / مارس 2021 - 12:26
رونالدو وميسي
رونالدو وميسي

أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFSH)، عن قائمة أفضل 10 لاعبين وأندية في العالم خلال العقد الأخير.

واحتل صدارة قائمة أفضل اللاعبين ليونيل ميسي، وفي المركز الثاني كريستيانو رونالدو، وثالثاً أندريس إنييستا، وفي المركز الرابع نيمار، وخامساً سيرخيو راموس.

وفي المراكز من السادس إلى العاشر، جاء مانويل نوير، ثم روبرت ليفاندوفسكي، ثم جيانلويجي بوفون، وزلاتان إبراهيموفيتش، ولوكا مودريتش.

أما الأندية الـ 10 الأفضل، فاحتل صدارتها برشلونة، ثم ريال مدريد، يليه بايرن ميونيخ، وباريس سان جيرمان، ثم أتلتيكو مدريد.

وفي المراكز من السادس إلى العاشر، جاء يوفنتوس ثم تشيلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، وفي المركز العاشر آرسنال.

كلمات دالة:كريستيانو رونالدوليونيل ميسيبرشلونةريال مدريديوفنتوسمانشستر يونايتدمانشستر سيتيبايرن ميونيخأتلتيكو مدريدتشيلسيروبرت ليفاندوفسكيجيانلويجي بوفونمانويل نويرنيمارسيرخيو راموسزلاتان إبراهيموفيتشلوكا مودريتش

Via SyndiGate.info


© Copyright Sabq Group. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...