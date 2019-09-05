الإعلان عن المرشحين لتشكيل العام

أعلنت رابطة أندية اللاعبين المحترفة (فيفا برو) قائمة من 55 لاعباً سيتم منها اختيار تشكيل الأفضل في العام عن الموسم المنصرم في المنافسات المحلية والقارية.

ويتم جمع الأصوات من اللاعبين عبر الاتحادات التابعة للاتحاد الدولي عن أداء اللاعبين في الفترة من يوليو 2018 وحتى يوليو 2019.

وضمت القائمة لاعبين من 21 جنسية، وأتت البرازيل في الصدارة برصيد عشرة لاعبين، ثم فرنسا بسبعة وإسبانيا بستة، بينما هيمن برشلونة بوجود 11 لاعباً من تشكيلته، ثم ريال مدريد بتسعة، ومانشستر سيتي بثمانية.

وشهدت القائمة غياب لاعبي المنتخب الجزائري المتوج بلقب كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر مطلع الصيف.

وسيتم الإعلان عن التشكيل المثالي وجوائز "الأفضل" عن الموسم المنصرم في الثالث والعشرين من سبتمبر.

القائمة الكاملة:

حراسة المرمى: أليسون بيكر - إيديرسون مورايش - يان أوبلاك - مارك أندريه تير شتيغين - دافيد دي خيا.

الدفاع: فيرجيل فان دايك - جوردي آلبا - ترينت أليكساندر أرنولد - داني ألفيش - جواو كانسيلو - داني كارفاخال - جيورجيو كييليني - ماتياس دي ليخت - دييغو غودين - يوشوا كيميتش - كاليدو كوليبالي - إيمريك لابورت - جيرارد بيكيه - مارسيلو - سيرخيو راموس - أندرو روبرتسون - أليكس ساندرو - تياغو سيلفا - رافاييل فاران - كايل وكر.

خط الوسط: سيرجي بوسكيتس - كاسيميرو - كيفين دي بروينه - فرينكي دي يونغ - كريستيان إيريكسن - إيدين هازارد - نغولو كانتي - توني كروس - آرتور ميلو - لوكا مودريتش - بول بوغبا - إيفان راكيتيتش - بيرناردو سيلفا - دوسان تاديتش - آرتورو فيدال.

الهجوم: سيرخيو أغويرو - كريم بنزيمة - كريستيانو رونالدو - روبرتو فيرمينو - أنتوان غريزمان - سون هيونغ مين - هاري كاين - روبرت ليفاندوفسكي - ساديو ماني - كيليان مبابي - ليونيل ميسي - نيمار - محمد صلاح - رحيم ستيرلينغ - لويس سواريز.