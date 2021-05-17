الإعلان عن تشكيلة بلجيكا المشاركة في يورو 2020

انضم آكسيل فيتسيل إلى تشكيلة منتخب بلجيكا في بطولة يورو 2020 التي تنطلق الشهر المقبل بعد أن راهن المدرب روبرتو مارتينيز على أن لاعب الوسط المؤثر سيكون جاهزاً في الوقت المناسب.

وخضع فيتسيل (32 عاماً) لجراحة في وتر العرقوب مع بوروسيا دورتموند في يناير ولم يشارك منذ ذلك الوقت لكنه لطالما كان عنصراً بارزاً في تشكيلة بلجيكا وخاض 110 مباراة دولية آخرها ضد انجلترا في نوفمبر الماضي.

وأبلغ مارتينيز الصحفيين يوم الاثنين: "يتعافى فيتسيل بشكل جيد ويجتهد في التدريبات لتكتمل لياقته".

وأضاف المدرب الإسباني: "بطولة أوروبا منقسمة إلى بطولتين واذا أردت النجاح يجب أن تلعب بعقلية مختلفة في مرحلة خروج المغلوب وحينها سيكون دور أكسل أكثر أهمية".

ولم تكن هناك مفاجآت في التشكيلة التي ضمت إيدن هازارد لاعب ريال مدريد رغم معاناته من الإصابات خلال الموسم بجانب كيفين دي بروينه نجم مانشستر سيتي ويوري تيليمانس بطل كأس الاتحاد الانجليزي مع ليستر سيتي يوم السبت.

وتابع مارتينيز: "نحن سعداء بتحسن إيدين هازارد ونتطلع لاستعادة أفضل مستوياته في الأسابيع المقبلة. هو القائد وسيلعب دوراً مهماً".

وتبدأ بلجيكا استعداداتها في 31 من الشهر الجاري.

وقال مارتينيز أن دي بروينه الذي يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا قبل ذلك بيومين سيلتحق بالتشكيلة في السابع من الشهر القادم.

وهذا يعني غيابه عن مباراتين وديتين ضد اليونان وكرواتيا في الثالث والسادس من يونيو في بروكسل.

وتنافس بلجيكا، متصدرة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في آخر ثلاث سنوات، ضد الدنمارك وفنلندا وروسيا ضمن المجموعة الثانية وتبدأ مشوارها أمام روسيا في سان بيترسبيرغ يوم 12 يونيو.

وبلجيكا أول دولة من 24 دولة مشاركة في بطولة يورو 2020 تعلن عن تشكيلتها النهائية المؤلفة من 26 لاعباً كما اختار مارتينيز 11 لاعباً في وضع الاستعداد.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراس المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد) سيمون مينيوليه (كلوب بروج) ماتز سيلس (راسينغ ستراسبورغ).

المدافعون: توبي آلديرفايريلد (توتنهام هوتسبير) ديدريك بوياتا (هيرتا برلين) تيموثي كاستاني (ليستر سيتي) جايسون ديناير (أولمبيك ليون) توماس مونييه (بوروسيا دورتموند) توماس فيرمايلين (فيسيل كوبي) يان فيرتونخين (بنفيكا).

لاعبو الوسط: ناصر شاذلي (اسطنبول باشاكشهير) كيفين دي بروينه (مانشستر سيتي) لياندر دندونكر (ولفرهامبتون واندرارز) تورغان هازارد (بوروسيا دورتموند) دينيس برايت ويوري تيليمانس (ليستر سيتي) هانز فاناكن (كلوب بروج) آكسيل فيتسيل (بوروسيا دورتموند).

المهاجمون: ميتشي باتشواي وكريستيان بينتيكي (كريستال بالاس) يانيك كاراسكو (أتلتيكو مدريد) جيريمي دوكو (ستاد رين) إيدين هازارد (ريال مدريد) روميلو لوكاكو (إنتر ميلان) درايس ميرتينز (نابولي) لياندرو تروسار (برايتون آند هوف آلبيون).