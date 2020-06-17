الإعلان عن مواعيد مباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن مواعيد وأماكن إقامة المباريات المتبقية من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

كرة القدم توقفت بشكل كامل في مارس الماضي، بعد انتشار فيروس كورونا، وتحوله إلى وباء عالمي، قبل أن تعود الحياة من جديد هذا الشهر في بعض للدوريات المحلية.

والآن جاء الدور على المسابقات الأوروبية، حيث أكد يويفا بعد المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم، عن عودة دوري الأبطال من جديد.

واستقر يويفا على إقامة ربع نهائي البطولة ونصف النهائي والمباراة النهائية وما تبقى من دور الـ 16 في مدينة لشبونة البرتغالية، من 12 وحتى 23 أغسطس 2020.

وكشف أليكساندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد الاجتماع أن المباريات المتبقية من دور الـ 16 ستقام يومي 7 و8 أغسطس القادم.

ولم يتم الاستقرار حتى الآن حول إقامة اللقاءات في لشبونة بشكل كامل، أو إجرائها على ملعب كل فريق كان من المقرر حصوله على حق الاستضافة.

وبالنسبة لربع النهائي فسيجري في أيام 12 و13، 14 و15 أغسطس، ونصف النهائي في 18 و19، بينما يقام النهائي يوم 23 أغسطس على الملعب الرياضي بلشبونة معقل بنفيكا.

ومن المقرر أن تبدأ جميع المباريات المتبقية في دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020، في تمام الساعة 21:00 بتوقيت وسط أوروبا.

قرعة الدوري الأوروبي

بالنسبة لقرعة ربع النهائي ونصف النهائي، سيتم سحبها في 10 يوليو 2020 بمدينة نيون السويسرية، ليتم بعدها الاستقرار على جدول المباريات.

ومن المقرر عدم إجراء تغييرات على نظام المباريات، بوجود خاصية الوقت الإضافي والاحتكام لركلات الترجيح في حالة التعادل.

وستقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي على التوالي بمدن كولن ودويسبيرغ ودوسلدورف وغيليسنكيرشن من 10 وحتى 21 أغسطس.

أما مواجهات دور الـ 16 من البطولة، فستقام في 5 و6 أغسطس، مع دراسة إقامتها على ملعب الفريق المضيف أو في ألمانيا.

وسيتم حسم مواجهتي إنتر مع خيتافي وروما ضد إشبيلية بمباراة واحدة فقط بدون ذهاب وإياب من أجل تحديد المتأهل لربع النهائي.

نقل النهائيات

كان من المقرر أن تستضيف اسطنبول التركية نهائي دوري الأبطال لعام 2020، لذلك تم نقل الاستضافة إلى 2021، ومدينة سانت بيترسبيرغ الروسية لعام 2022، وميونيخ الألمانية 2023، وملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن لعام 2024.

وبالنسبة للدوري الأوروبي، ستحصل مدينة غدانسك على شرف استضافة نهائي 2021 بدلاً من النسخة الحالية، وإشبيلية الإسبانية في عام 2022، ثم بودابست الهنغارية في 2023.

نظام تسجيل اللاعبين

بالنسبة للبطولات الأوروبية الحالية، يحق لكل فريق إدراج 3 لاعبين جدد حتى نهاية موسم 2019-2020 ممن يحق لهم المشاركة في المسابقات القارية منذ موعد 3 فبراير من هذا العام.

أما التبديلات خلال كل مباراة، سيتم السماح بمنح الفرق إجراء 5 تغييرات كل مباراة، تماشياً مع التغيير الحالي في قوانين اللعبة بشكل مؤقت.

السوبر الأوروبي

كان من المقرر إقامته في مدينة بورتو البرتغالية، لكنه الآن سيجري في ملعب بوشكاش بمدينة بودابست يوم 24 سبتمبر 2020، أما النسخة القادمة فستكون في بلفاست 2021، ثم هلسنكي 2022 وكازان 2023.

الموسم القادم

نظراً للتغيرات الكبيرة في جدول دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، سيتم اختصار المرحلة التمهيدية المؤهلة للمسابقتين في مباراة واحدة فاصلة، وليس بمواجهتين للذهاب والإياب.

وستبدأ المرحلة التمهيدية الأولى المؤهلة للأبطال في 8 و11 أغسطس، ثم المرحلة التالية 18 و19 من نفس الشهر، والتالية 25 و26 أغسطس أيضاً.

أما المرحلة الثالثة ستقام في 15 و16 سبتمبر، والأخيرة في 22 و23 و 29 و30 سبتمبر، بينما يبدأ دور المجموعات في 20 أكتوبر، وينتهي 9 ديسمبر.

وتبدأ مراحل الدوري الأوروبي التمهيدية في 20 أغسطس وتنتهي في 1 أكتوبر، ويقام دور المجموعات في 22 أكتوبر وينتهي في 10 ديسمبر.

المسابقات الدولية

أكد يويفا أن مسابقة يورو 2020 تم تأجيلها إلى 2021 بنفس التفاصيل والمدن المستضيفة، وكذلك تذاكر المباريات، كما يحق للجمهور استرجاع أموال التذاكر من 18 إلى 25 يونيو.

وأما الملحق المؤهل للمسابقة، فسيتم إقامته في أكتوبر ونوفمبر 2020، كما يقام دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية 2020-2021 في بداية سبتمبر وحتى نوفمبر 2020.