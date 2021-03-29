الإمارات تكتسح الهند بسداسية نظيفة

حقق منتخب الإمارات فوزاً معنوياً كبيراً بتغلبه على نظيره الهندي ودياً بسداسية دون رد في اللقاء الذي أقيم بينما مساء اليوم على ملعب نادي الوصل في دبي، استعداداً للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستقام بنظام التجمع بالدولة في يونيو المقبل.

جاءت الأهداف عن طريق علي مبخوت (هاتريك) وخليل إبراهيم وفابيو ليما وتيغالي،

بدأ فان مارفيك مدرب «الأبيض» المباراة بتشكيلة مكونة من علي خصيف وبندر الأحبابي ووليد عباس وشاهين عبد الرحمن ومحمود خميس وعبد الله رمضان وعلي سالمين وخلفان مبارك وفابيو ليما وخليل إبراهيم وعلي مبخوت، سيطر منتخبنا على مجريات الشوط الأول مع تقدم الظهيرين، والضغط على الدفاع الهندي رغم بطء الأداء للاعبي الوسط، والفردية في الأداء لبعض اللاعبين، ونجح مبخوت في احراز هدفين الأول في الدقيقة 12 والثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني أجرى فان مارفيك عدة تغيرات باشراك فهد الطنحاني بدلاً للحارس المخضرم علي خصيف وطحنون الزعابي ومحمد جمعة بيليه، وماجد حسن وتيغالي بديلاً عن خلفان مبارك وخليل إبراهيم وعبد الله رمضان ومبخوت لزيادة فاعلية خط الوسط وتسريع وتيرة اللعب، وظهر الأبيض بمستوى أفضل وفاعلية أفضل، وأدائه في هذا الشوط مطمأن، ونجح مبخوت في إحراز هدفه الثالث ق 60 ثم أضاف خليل إبراهيم الهدف الرابع ق 64 وسجل فابيو ليما الهدف الخامس ق 71، واختتم تيجالي أهداف الأبيض في الدقيقة 84.