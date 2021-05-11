الإيقاف يهدد 6 لاعبين من برشلونة

يعاني رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة من مشكلة في المباريات المتبقية من الموسم بالدوري الإسباني، تتعلق بإمكانية فقدان أكثر من نصف تشكيلته الأساسية بسبب العقوبة الإدارية بدايةً من مواجهة سيلتا فيغو.

ويبعد ليونيل ميسي، وأنتوان غريزمان، وفرينكي دي يونغ، وجيرارد بيكيه، وجوردي آلبا، وأوسكار مينغيزا بطاقة صفراء واحدة عن الإيقاف لمباراة واحدة فقط لتراكم البطاقات الصفراء.

وبحال حصول أي من اللاعبين على إنذار في لقاء ليفانتي القادم، سيغيب بشكل تلقائي عن مواجهة سيلتا، وحال جاء الإنذار في مواجهة فريق ملعب بالايدوس، سيكون الغياب في المباراة الموالية.

وتتزايد فرص الغياب للثلاثي الدفاع آلبا وبيكيه ومينغيزا أكثر من ميسي وغريزمان ودي يونغ على حد وصف صحيفة "آس" الإسبانية، ويبدو أنه من الصعب على الثلاثي الهروب من عقوبة الإيقاف في المباريات الثلاثة المقبلة.

ويستعد برشلونة لملاقاة ليفانتي اليوم الثلاثاء في ملعب سيوتات دي فالنسيا ضمن المرحلة الـ 36 من الليغا مع شكوك حول مشاركة مينغيزا الذي قد يترك مكانه للشاب رونالد آراوخو.