الاتحادات الأوروبية تختار فرقها في دوري الأبطال

أعطى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، سلطة اختيار الفرق المتأهلة إلى المسابقات الأوروبية الموسم القادم، في حال عدم القدرة على الاستكمال، إلى الاتحادات المحلية في كل دولة.

وقالت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية، الخميس، أن يويفا ترك كامل الحرية للاتحادات في تحديد الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي الموسم القادم.

لذلك فإن الفرق المتواجدة في المراكز الأربعة الأولى بالدوري الإنجليزي حالياً هي الأقرب للصعود إلى دوري الأبطال، وفقاً لقرار يويفا، وهم: "ليفربول ومانشستر سيتي وليستر وتشيلسي"، بينما سيشارك كل من مانشستر يونايتد وولفرهامبتون في الدوري الأوروبي.

واجتمع رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع رؤساء الاتحادات المحلية، اليوم، من أجل تحديد بعض النقاط الهامة فيما يخص استئناف المسابقات من عدمها هذا الموسم.