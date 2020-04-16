الاتحاد الإسباني يقترح خطة جديدة بحال إلغاء الدوري

قدم الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اقتراحاً جديداً لتحديد المتأهلين للمسابقات القارية، في حال عدم استكمال مباريات الدوري المحلي هذا الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا.

ووفقاً لبرنامج "إل تشيرينغيتو" الإسباني، فإن الاتحاد يخطط لاعتماد الترتيب الحالي للدوري، لتحديد المتأهلين للمسابقتين القاريتين، دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، لكنه لم يتطرق لكيفية تحديد بطل الدوري.

وفي حال تطبيق هذه الخطة، فإن برشلونة، متصدر الترتيب ووصيفه الغريم ريال مدريد، وإشبيلية الثالث، وريال سوسييداد الرابع، سيشاركون في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

أما أصحاب المراكز من الخامس إلى السابع، خيتافي، وأتلتيكو مدريد، وفالنسيا، فسيتنافسون في الدوري الأوروبي لموسم 2020-2021.

وتوقفت منافسات الدوري الإسباني منذ أسابيع، بسبب تفشي فيروس كورونا، ولم يتم حتى الآن تحديد موعد جديد لمعاودتها.