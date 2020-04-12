الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يمدد فترة تجميد النشاط

أعلن اتحاد كرة القدم الإماراتي تمديد فترة تجميد أنشطته وعلى رأسه دوري الخليج العربي الإماراتي حتى إشعار آخر، وذلك بسبب إجراءات الحكومة للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وكان الاتحاد الإماراتي قد أعلن تجميد النشاط منتصف مارس الماضي لمدة 4 أسابيع، وقد ألغى في بداية الشهر الجاري مسابقات المراحل السنية المختلفة وأكد أنه سيدرس لاحقاً مستقبل دوري المحترفين وبقية المنافسات.

وأعلن الاتحاد عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه تابع خلال اجتماعه اليوم الأحد والذي تم بنظام الاتصال المرئي مع الجهات المختصة بالدولة آخر المستجدات الصحية الخاصة بأزمة فيروس كورونا و الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للحد من انتشاره.

وأضاف في بيان رسمي "بعد تقييم الوضع مع الجهات المختصة تقرر تمديد تعليق نشاط كرة القدم في الدولة اعتباراً من تاريخه حتى إشعار آخر كإجراء احترازي على أن يتم تقييم الوضع ومراجعته بشكل مستمر".

وأوضح البيان إلى أن القرار يشمل جميع المسابقات التي ينظمها اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين وأنشطة المنتخبات الوطنية ولجنتي كرة القدم للسيدات والصالات والأكاديميات الخاصة وغيرها.