الاتحاد الإنجليزي يتهم بيرناردو سيلفا بالعنصرية

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهاماً لبيرناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، بسوء السلوك بسبب تغريدة شبه فيها زميله في الفريق، بينجامان ميندي صاحب البشرة السمراء بأحد الشخصيات الكارتونية، التي تستخدم كشعار لنوع محبوب من الحلوى المغلفة بالشوكولاتة، في إسبانيا والبرتغال.

وأكد الاتحاد الإنجليزي أن تغريدة الدولي البرتغالي تمثل خرقاً للقوانين، إذ تحمل في طياتها إشارة إلى عرق أو لون رغم أنها جاءت على سبيل المزاح بين الصديقين.

ويملك بيرناردو حتى الأربعاء 9 من الشهر الجاري، للرد على هذا الاتهام، وسيتم إيقافه لمدة 6 مباريات إذا ثبتت إدانته.