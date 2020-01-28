الاتحاد الإنجليزي يرد على تهديد كلوب

رد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على الانتقادات اللاذعة التي وجهها مدرب ليفربول يورغن كلوب، لمنظومة كرة القدم الإنجليزية برمتها.

وأثار الألماني عاصفة من الجدل بتصريحاته النارية، التي أدلى بها بعد التعادل مع شروزبيري تاون بهدفين لمثلهما في كأس الاتحاد الإنجليزي، وصلت لحد التهديد بعدم حضور مباراة الإعادة المقررة في 4 من الشهر القادم على ملعب آنفيلد.

وأرجع كلوب السبب، لعدم استفادة ناديه من العطلة الشتوية في بداية فبراير، ليلمح لإمكانية إرسال نيل كريتشلي وفريقه الشاب، لخوض مباراة الإعادة.

ورداً على هذا التصريحات، نشر موقع الاتحاد الإنجليزي بياناً جاء فيه التالي: "بذل الاتحاد الإنجليزي جهداً كبيراً لمنح اللاعبين استراحة منتصف الموسم، حيث كان يعمل بشكل وثيق مع رابطة الدوري الإنجليزي والأندية، وهي إضافة كبيرة وهامة للكرة الإنجليزية واقترحت لإفادة الأندية ولاعبينا.

"أعاد اتحاد كرة القدم تحديد موعد الدور الخامس إلى منتصف الأسبوع وحذف مباريات إعادة الدور الخامس من جدول الموسم، لإيجاد موعد استراحة اللاعبين السنوية في منتصف الموسم.

"نؤكد أنه قبل بداية موسم 2019-2020، قبلت الأندية عملية إقامة مباريات إعادة الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي عند الحاجة، والتي ينبغي أن تقام في الأسبوع الأول من استراحة منتصف الموسم.

"هذا القرار لن يؤثر إلا على عدد محدود للغاية من الأندية بسبب تقسيم مباريات الدوري الإنجليزي في استراحة منتصف الموسم".

يذكر أن ليفربول سيكون على موعد مع ويست هام يونايتد غداً الأربعاء على الملعب الأولمبي، في اللقاء المؤجل بينهما من المرحلة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الذي يتصدره الريدز بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه.