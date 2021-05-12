الاتحاد الإيطالي يهدد يوفنتوس بمنعه من المشاركة في سيري آ

هدد رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييلي غرافينا نادي يوفنتوس بمنعه من المشاركة في الدوري المحلي الموسم القادم في حال بقي متمسكاً بمشروع دوري السوبر الأوروبي.

وقال غرافينا: “إذا لم يحترم يوفنتوس القواعد، سيكون في الخارج (الدوري الإيطالي) بالنسبة لنا أيضاً. إذا لم ينسحب من دوري السوبر الأوروبي بحلول موعد التسجيل للموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى (سيري آ)، سيتم إقصاءه”.

وكان يوفنتوس من الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي المنافس لدوري الأبطال، لكن المشروع لم يصمد لأكثر من 48 ساعة بعد انسحاب ممثلي إنجلترا الستة والناديين الإيطاليين الآخرين ميلان وإنتر ميلان وأتلتيكو مدريد الإسباني.

وبقي كل من يوفنتوس وعملاقي إسباني ريال مدريد وبرشلونة متمسكين بهذا المشروع الذي واجه معارضة شديدة من المشجعين، والاتحادات المحلية والاتحادين الأوروبي والدولي وحتى الحكومات.

وبعد انسحابها من المشروع، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أنه سيفرض عقوبات مالية طفيفة على كل من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وآرسنال وتشيلسي وتوتنهام وميلان وإنتر وأتلتيكو مدريد لكن من دون إقصاء أي منها من المسابقات القارية التي باتت ثلاث مع استحداث (يوروبا كونفرينس ليغ) إلى جانب دوري الأبطال والدوري الأوروبي

ولم تستسلم الأندية الثلاثة المتمسكة بدوري السوبر بعد نحو ثلاثة أسابيع من اندثار مشروعها، وقالت السبت في بيان أن دوري السوبر أطلق “بهدف توفير حلول للوضع الحالي غير المستدام في صناعة كرة القدم”.

وشكك بيان الأندية الثلاثة أن المنسحبين التسعة “تشاركوا المخاوف عينها.. بأن الإصلاحات الهيكلية ضرورية لضمان بقاء رياضتنا جذابة ومستمرة على المدى البعيد”.

وفي مقابلة له الاثنين مع إذاعة “راديو أونو”، قال رئيس الاتحاد الإيطالي أنه مستعد للعب دور “الوسيط” في هذا الصراع لأن “هذه المواجهة بين الأندية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم لا تفيد كرة القدم الإيطالية ويوفنتوس. أتمنى حلاً إيجابياً لهذه المعركة”.

وكشفت شبكة “إي إس بي إن” الأميركية بحسب مصادر لم تكشف عنها، بأن الأندية الثلاثة المتمسكة بدوري السوبر تواجه الاستبعاد القاري لفترة قد تصل إلى عامين.

لكن الأندية الثلاثة أكدت السبت في بيانها أن “المحاكم قد حكمت بالفعل لمصلحة مشروع دوري السوبر” ضد الاتحاد الأوروبي “فارضة على (يويفا) و(فيفا) (الاتحاد الدولي) إما بشكل مباشر أو من خلال الهيئات التابعة لهما عدم اتخاذ أي قرار يعيق هذه المبادرة بأي شكل من الأشكال بانتظار إجراءات المحكمة”.