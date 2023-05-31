الاتحاد البطل يختتم دوري روشن بالفوز على الطائي

اختتم الاتحاد البطل منافسات بطولة دوري روشن السعودي بانتصار معنوي أخير على ضيفه الطائي بهدفين دون رد ليلة الأربعاء ضمن الجولة الثلاثين والأخيرة.

حمل هدفا اتحاد جدة توقيعي عبد الرزاق حمد الله (73)، وهيلدر كوستا (90+6).

أما النصر ثاني الترتيب، فسحق ضيفه الفتح بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها أندرسون تاليسكا (هدفان) في الدقيقتين 4 و 66، ومحمد خليل مران (72).

أما الهلال صاحب المركز الثالث فتفوق على الرائد بنتيجة 3-2، فيما سحق الشباب مستضيفه ضمك بنتيجة 4-1.

ترتيب دوري روشن النهائي لموسم 2022-2023