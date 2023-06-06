الاتحاد السعودي يتعاقد مع كريم بنزيمة

تعاقد اتحاد جدة بطل دوري روشن السعودي للمحترفين مع الأيقونة الفرنسية كريم بنزيمة أسطورة ريال مدريد في صفقة مجانية وفقاً لتقارير إعلامية.

وقرر صاحب الـ 35 عاماً عدم تجديد عقده مع النادي الملكي لموسم آخر لينهي مغامرة امتدت لـ 14 عاماً على أعلى المستويات في ملعب سانتياغو بيرنابيو ظفر خلالها بالعديد من الألقاب على الصعيدين الشخصي والنادوي.

وسجل النجم الفرنسي 23 هدفاً في 33 مباراة خلال موسم مخيب لريال مدريد غاب أثناءه عن العديد من اللقاءات.

بنزيمة يوقع على عقدٍ لمدة 3 مواسم مع الاتحاد

وكشفت وكالة الأنباء الفرنسية أن الهداف المخضرم وقع عقداً مع الاتحاد السعودي يمتد لثلاثة مواسم سيبقى بموجبه في السعودية حتى صيف عام 2026.

وسينضم بنزيمة بالتالي إلى زميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل مطلع العام الجاري إلى الغريم النصر في صفقة قياسية أخرى.