الاتحاد القطري يعلن نفاد تذاكر مباراة السوبر الإفريقي

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، عن بيع جميع تذاكر مباراة السوبر الإفريقي، التي ستجمع بين الترجي التونسي، والزمالك المصري.

وسيواجه الترجي بطل دوري أبطال إفريقيا، غريمه الزمالك بطل الكونفدرالية، في السوبر، في العاصمة القطرية الدوحة الجمعة المقبل.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد القطري لكرة القدم، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة أعلن خلالها عن نفاد التذاكر.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "نفدت تذاكر كأس السوبر الإفريقي، نتمنى للجميع الاستمتاع بالمباراة، على ملعب ثاني بن جاسم، الذي سيستضيف اللقاء".

وتوج الترجي بدوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، بعد التغلب على الوداد البيضاوي المغربي في المباراة النهائية.

كما حقق الزمالك لقب الكونفدرالية، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية، بركلات الترجيح.