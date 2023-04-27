الاتحاد يقتنص فوزاً مجنوناً على حساب الشباب في قمة دوري روشن

البوابة - حقق الاتحاد انتصاراً مثيراً على ضيفه الشباب بنتيجة 2-1 ليلة الخميس على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة لحساب الجولة الـ 24 من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

تقدم اتحاد جدة عبر عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، لكن كريستيان غوانكا أدرك التعادل للشباب في الدقيقة 67 من ركلة جزاء أيضاً.

وفي الدقيقة 90+16 نجح حمد الله في تسجيل هدفه الشخصي الثاني من نقطة الجزاء ليمنح الاتحاد نقاط المباراة.

وأهدر آرون سالم بوبيندزا ضربة جزاء للشباب في الدقيقة 89، تبعها طرد زكريا هوساوي من الفريق صاحب الضيافة بعد 6 دقائق (90+5).

الاتحاد يبتعد في صدارة دوري روشن

بهذا الانتصار، رفع الفائز رصيده إلى 59 نقطة في المركز الأول، موسعاً الفارق مع النصر ثاني الترتيب إلى 6 نقاط، فيما بقي رصيد الشباب ثابتاً عند 50 نقطة في المركز الثالث.