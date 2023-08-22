الاتفاق السعودي يستهدف "منبوذ" مانشستر يونايتد

يستهدف الاتفاق السعودي بقيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد التعاقد مع مواطنه المهاجم الشاب مايسون غرينوود الذي وصلت مسيرته مع مانشستر يونايتد لنهايتها جراء اتهامات سابقة بمحاولة الاغتصاب.

ورغم إسقاط التهم وتبرئة اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في فبراير المنصرم، قررت إدارة يونايتد استبعاده وعدم الاعتماد عليه.

وتقبل الإنجليزي الصاعد قرار النادي مدركا حاجته لفتح صفحة جديدة في ظل عمره الصغير وإمكانية النجاح نظرا للموهبة التي يتمتع بها.

وقالت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن الاتفاق يخطط لاستقطاب غرينوود الذي خاض مباراة دولية يتيمة مع منتخب بلاده الأول.

وكان النادي السعودي قد جلب الإنجليزي الآخر جوردان هندرسون من ليفربول قبل انطلاق الموسم.

وسيعرض السعوديون على غرينوود عقدا سيتقاضى بموجبه 10 ملايين جنيه استرليني سنويا، علما بأن المهاجم مطلوب أيضا من قبل روما الإيطالي وغالاتاساراي التركي.

ولم يكشف مانشستر يونايتد موقفه تجاه إمكانية إنهاء عقد اللاعب أو السماح له بالانتقال على سبيل الإعارة علما بأن الاتفاق الذي يربطه بالنادي سيصل إلى نهايته بحلول صيف عام 2025.

يذكر أن سوق الانتقالات في أوروبا سيغلق أبوابه بحلول نهاية الشهر الجاري، فيما تمتد الفترة في السوق السعودي حتى العشرين من شهر سبتمبر.