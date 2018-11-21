الاستعدادت تتواصل لسباق فورميولا 1 في أبو ظبي

حلبة مرسى ياس

يجري العمل على قدم وساق في حلبة مرسى ياس بمشاركة عمال النظافة والرسامين والمهندسين لوضع اللمسات الأخيرة على أرض الواقع، حتى تكون الحلبة جاهزة لاستقبال عشرات الآلاف من المشاهدين والمشاهير والفرق والسائقين المشاركين في سباق الجائزة الكبرى لفورمولا 1 في أبو ظبي.

وتبدأ الاحتفالات في حلبة مرسى ياس يوم الخميس، قبل السباق الأخير من الموسم، في حين تنطلق التجارب الحرة يوم الجمعة، ويجري السباق يومي السبت والأحد.

في هذه الأثناء، يعمل الرسامون على إضفاء حلّة جديدة على الحلبة، إذ سيتم استخدام أكثر من 500 كيلوغرام من الطلاء على حواجز الدائرة كل يوم حتى يوم الخميس.

وفي الوقت الذي ينتهي فيه الرسامون من العمل، سيكونون قد استخدموا ما بين طنين وثلاثة أطنان من الطلاء لتلوين المسار، كما تمت زراعة فدانين ونصف من الزهور الموسمية، وفقاً لصحيفة "ذا ناشيونال".

وقال طارق العامري الرئيس التنفيذي لحلبة مرسى ياس: “في الفترة التي تسبق انطلاق سباق الجائزة الكبرى العاشر لجائزة أبو ظبي، كانت فرقنا مشغولة للغاية، وهناك الكثير من الأعمال التي تدخل في إطار الإعداد لعطلة نهاية الأسبوع من أجل ضمان أن تبدو الدائرة مثالية، نريد أن نضمن أن يستمتع المشجعون في المدرجات والمشاهدون على التلفزيون في جميع أنحاء العالم بأفضل تجربة لفورميولا 1”.